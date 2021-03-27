Сразу шесть жителей Саратовской области стали жертвами собственной беспечности, выйдя на весенний лед, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

В Ровенском районе рядом с селом Яблоневка на лед Волги вышло сразу пятеро рыбаков. В 150 метрах от берега двое из них провалились в полынью. В результате спасатели смогли всем незадачливым рыболовом вернуться на твердую землю.

Следом в районе поселка Увек в Заводском районе Саратова в прорубь попал 44-летний мужчина. Его тоже удалось спасти. Пострадавшего передали в руки медиков с обморожением.

На сложившуюся ситуацию обратил внимание председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин. Он обратился к любителям подледной ловли в социальных сетях.

— В связи с погодными условиями на водоёмах региона наблюдается обильное таяние льда. Выход на лед крайне опасен! Только сегодня более 10 человек стали заложниками своей беспечности.

Семь человек оказались отрезаны от берега, ещё пять провалились под лед. Жертв удалось избежать благодаря слаженной работе службы спасения, а также неравнодушным очевидцам. Несчастные случаи произошли в Саратове, Энгельсе и Ровном.

Прошу вас быть осторожными и не подвергать себя опасности. Ваша жизнь дороже даже самого любимого хобби. Берегите себя и родных, — написал председатель правительства региона.