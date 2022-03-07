За минувшие сутки в Саратовской области еще 6 человек умерли от коронавирусной инфекции.

В сравнении с предыдущими днями, смертность немного уменьшилась: в последний раз такая летальность от COVID-19 была месяц назад.

— На этот раз скончались три женщины и трое мужчин в возрасте от 56 до 92 лет, — уточнили в региональном минздраве.

Таким образом, с начала пандемии в регионе ковид унес жизни 5694 человек.

В то же время за сутки количество новых зараженных уменьшилось почти вдвое – до 1398.

В настоящий момент на лечении в больницах остаются 1882 человека, 33 590 лечатся в домашних условиях.