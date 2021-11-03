По данным на 3 ноября в Саратовской области зарегистрировано 624 новых случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Общее количество заболевших коронавирусом составляет в Саратовской области 103 236 человек. Выздоровели с начала эпидемии 90 955 человек, за сутки — 459.

На стационарном лечении находятся 4 589 человек, амбулаторном — 4 276.

Больше всего заболевших выявлено в Саратове — 285, Энгельсском районе — 70, Балашовском — 27, Балаковском — 24, Ртищевском — 16, Вольском — 15, Марксовском — 14, Красноармейском, Хвалынском — по 12, Аткарском, Саратовском, Федоровском — по 10.