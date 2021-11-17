По данным на 17 ноября в Саратовской области зарегистрировано 638 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает телеграмм-канал регионального оперштаба.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 112 202 человека. Выздоровели с начала эпидемии 97 198 человек, за сутки — 495.

На стационарном лечении находятся 3 661 человек, амбулаторном — 7 237.

Больше всего заболевших за сутки в Саратове — 362, Энгельсском районе — 57, Балаковском — 48, Балашовском — 32, Марксовском — 9, Ершовском, Ртищевском — по 8,