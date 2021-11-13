В субботу 13 ноября в Саратовской области зарегистрировано 644 новых случая коронавируса.
Об этом сообщает оперативный штаб.
Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 109 648 человек.
Выздоровели с начала эпидемии 95 220 человек, за сутки — 514.
На стационарном лечении находятся 4 119 человек, амбулаторном — 6 539.
Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в Саратове — 313, Энгельсском районе — 79, Балаковском — 33, Балашовском — 29, Вольском, Марксовском — по 20, Ртищевском — 15, Ершовском, Хвалынском — по 10.
Возрастной состав заболевших:
— до 6 лет – 9;
— 7-14 лет – 17;
— 15-19 лет – 16;
— 20-29 лет – 54;
— 30-39 лет – 123;
— 40-49 лет – 109;
— 50-59 лет – 106;
— старше 60 – 210.
По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 147, с признаками ОРВИ — 497.