В субботу 13 ноября в Саратовской области зарегистрировано 644 новых случая коронавируса. 

Об этом сообщает оперативный штаб. 

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 109 648 человек.

Выздоровели с начала эпидемии 95 220 человек, за сутки — 514.

На стационарном лечении находятся 4 119 человек, амбулаторном — 6 539.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в Саратове — 313, Энгельсском районе — 79, Балаковском — 33, Балашовском — 29, Вольском, Марксовском — по 20, Ртищевском — 15, Ершовском, Хвалынском — по 10.

 Возрастной состав заболевших:

— до 6 лет – 9;

— 7-14 лет – 17;

— 15-19 лет – 16;

— 20-29 лет – 54;

— 30-39 лет – 123;

— 40-49 лет – 109;

— 50-59 лет – 106;

— старше 60 – 210.

По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 147, с признаками ОРВИ — 497.

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