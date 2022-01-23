Домой Рубрики Новости Саратова Еще 8 человек в Саратовской области скончались от коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Еще 8 человек в Саратовской области скончались от коронавируса По Новости Саратова - 23.01.2022 94 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратовской области от коронавируса скончались еще восемь человек. Не стало шестерых женщин и двух мужчин в возрасте от 69 до 81 года. Всего за время пандемии новая инфекция унесла жизнь 5285 жителей региона. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Спасатели достали саратовца из колодца Свыше тысячи единиц техники вышли на расчистку саратовских дорог Ночью в Саратове сгорела иномарка ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Спасатели достали саратовца из колодца Новости Саратова - 23.01.2022 0 В Саратове сотрудники облспаса достали местного жителя из трехметрового колодца. В 11:31 они выехали к дому № 6 на улице Локомотивная, где в люк угодил... Свыше тысячи единиц техники вышли на расчистку саратовских дорог 23.01.2022 Ночью в Саратове сгорела иномарка 23.01.2022 Снова открыто движение на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» 23.01.2022 Еще 8 человек в Саратовской области скончались от коронавируса 23.01.2022