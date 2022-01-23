В Саратовской области от коронавируса скончались еще восемь человек.

Не стало шестерых женщин и двух мужчин в возрасте от 69 до 81 года.

Всего за время пандемии новая инфекция унесла жизнь 5285 жителей региона.

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