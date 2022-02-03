Домой Рубрики Новости Саратова Восемь жителей Саратовской области скончались от коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Восемь жителей Саратовской области скончались от коронавируса По Новости Саратова - 03.02.2022 114 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратовской области от коронавируса скончались еще 8 человек. Всего новая инфекция унесла жизнь 5 381 пациента. От иных патологий с коронавирусом умерли 5 116 человек. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовец гулял по крыше поликлиники с двумя маленькими детьми Начался прием документов по федеральной программе «Земский учитель» в Саратове Ночью в Саратове продолжат эвакуировать машины из-за уборки снега ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовец гулял по крыше поликлиники с двумя маленькими детьми Новости Саратова - 03.02.2022 0 Странного гражданина с детьми заметили на крыше здания жители Саратова. Как сообщили 3 февраля очевидцы в паблике "Солнечный Саратов" соцсети ВКонтакте, взрослый мужчина с двумя... Начался прием документов по федеральной программе «Земский учитель» в Саратове 03.02.2022 Ночью в Саратове продолжат эвакуировать машины из-за уборки снега 03.02.2022 Екатерина Ильгова обладает необходимым опытом, чтобы возглавила партию в Октябрьском районе... 03.02.2022 В Саратове 13-летний мальчик попал в больницу с отравлением неизвестным веществом 03.02.2022