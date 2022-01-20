Домой Рубрики Новости Саратова Еще 9 человек в Саратовской области скончались от коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Еще 9 человек в Саратовской области скончались от коронавируса По Новости Саратова - 20.01.2022 87 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратовской области от коронавируса скончались еще 9 человек. Это шестеро мужчин и три женщины, им было от 52 до 86 лет. Всего болезнь унесла жизнь 5257 человек. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратов ждет туман и сильный ветер Ольга Алимова пропустила более четверти голосований в осеннюю сессию Госдумы Саратовец получил 12 лет колонии строгого режима за избиение друга до смерти ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратов ждет туман и сильный ветер Новости Саратова - 20.01.2022 0 В Саратовской области объявлен желтый уровень опасности. В регионе ожидается сильный туман с видимостью 500 метров и менее, изморозь. Утром - юго-восточный ветер, порывы достигнут... Ольга Алимова пропустила более четверти голосований в осеннюю сессию Госдумы 20.01.2022 Саратовец получил 12 лет колонии строгого режима за избиение друга до... 20.01.2022 Мужчина до смерти избил собутыльника и ограбил его квартиру в Саратове 20.01.2022 Саратовцы опасаются отсутствия лекарств от коронавируса в аптеках 20.01.2022