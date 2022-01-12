Домой Рубрики Новости Саратова Еще 9 человек в Саратовской области скончались от коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Еще 9 человек в Саратовской области скончались от коронавируса По Новости Саратова - 12.01.2022 46 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратовской области от коронавируса скончались еще девять человек. Это пять женщин и четверо мужчин в возрасте от 44 до 87 лет. Всего за время пандемии не стало 5180 саратовцев. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Саратове из-за снегопада закрылись городские катки Роман Бусаргин: Саратовскую область от снега расчищают 900 единиц спецтехники Александр Невзоров: Путин точно не пойдет по казахскому пути? ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Саратове из-за снегопада закрылись городские катки Новости Саратова - 12.01.2022 0 Ледовые площадки засыпало снегом. В связи с обильным снегопадом работа муниципальных катков временно приостановлена. Об этом 12 января сообщает мэрия Саратова. Уточняется, что покататься на коньках... Роман Бусаргин: Саратовскую область от снега расчищают 900 единиц спецтехники 12.01.2022 Еще 9 человек в Саратовской области скончались от коронавируса 12.01.2022 Александр Невзоров: Путин точно не пойдет по казахскому пути? 12.01.2022 Саратовец унес трубы с работы на 4 миллиона рублей 12.01.2022