Домой Рубрики Новости Саратова Еще 9 саратовских школ закроют на карантин РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Еще 9 саратовских школ закроют на карантин По Новости Саратова - 31.01.2022 118 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратове еще несколько школ закрывают на карантин из-за инфекций. Причина — превышение эпидпорога на 20%. Всего не ходят на занятия ученики 61 школы. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Ландо подал в саратовский суд иск за лишение его звания почетного гражданина Семья обокрала отдел с колбасой в магазине Саратова Саратовцам понравились народные рецепты с коньяком от главы минздрава ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Ландо подал в саратовский суд иск за лишение его звания почетного... Новости Саратова - 31.01.2022 0 В Саратове бывший председатель общественной платы Александр Ландо обжалует в суде лишение его звания почетного гражданина областного центра. Об этом сегодня, 31 января, он... Семья обокрала отдел с колбасой в магазине Саратова 31.01.2022 Саратовцам понравились народные рецепты с коньяком от главы минздрава 31.01.2022 Железнодорожники обеспокоены ростом количества случаев вандализма в отношении подвижного состава и... 31.01.2022 Саратовец перепутал прохожего с закладчиком и выстрелил в него 31.01.2022