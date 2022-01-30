В Саратовской области еще 9 человек скончались от коронавируса.

Это пять женщин и четверо мужчин в возрасте от 49 до 87 лет.

За время пандемии новая инфекция унесла жизнь 5342 жителей региона.

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