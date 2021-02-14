Из-за коронавируса не стало еще четырех жителей Саратовской области. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Общее число скончавшихся от новой инфекции составляет 601.

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