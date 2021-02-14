Домой Рубрики Новости Саратова Еще четверо жителей Саратовской области скончались из-за коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Еще четверо жителей Саратовской области скончались из-за коронавируса По Новости Саратова - 14.02.2021 133 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Из-за коронавируса не стало еще четырех жителей Саратовской области. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. Общее число скончавшихся от новой инфекции составляет 601. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Еще 14,5 тысячи доз вакцины от коронавируса поступят в Саратовскую область Завтра в Саратове у школьников не будут отменять занятия Цех по производству пластиковых окон полыхал в Саратове ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Еще 14,5 тысячи доз вакцины от коронавируса поступят в Саратовскую область Новости Саратова - 14.02.2021 0 Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин рассказал о поступлении вакцины от коронавируса в регион. В регион поступило уже 49,092 тысячи доз препарата для иммунизации, вчера... Завтра в Саратове у школьников не будут отменять занятия 14.02.2021 Еще четверо жителей Саратовской области скончались из-за коронавируса 14.02.2021 Цех по производству пластиковых окон полыхал в Саратове 14.02.2021 Девушка в Саратове из-за фритюрницы осталась с ожогами и без съемной... 14.02.2021