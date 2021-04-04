Домой Рубрики Новости Саратова Еще четверо жителей Саратовской области скончались от коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Еще четверо жителей Саратовской области скончались от коронавируса По Новости Саратова - 04.04.2021 143 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратовской области еще четверо человек скончались от коронавируса. Об этом сообщает федеральный штаб. Общее число жертв новой инфекции в регионе достигло 834. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Водитель Audi пострадал в столкновении с Lada Granta в Саратове Мужчина из-за неосторожного курения погиб в селе под Саратовом Труп женщины с разбитой головой обнаружен в коллекторе Саратова ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Водитель Audi пострадал в столкновении с Lada Granta в Саратове Новости Саратова - 04.04.2021 0 В минувшую пятницу, 2 апреля, в 16:55 напротив дома №14 на улице Аэропорт в Саратове произошло ДТП. Об этом сообщили в областном УГИБДД. 38-летний водитель... Мужчина из-за неосторожного курения погиб в селе под Саратовом 04.04.2021 Труп женщины с разбитой головой обнаружен в коллекторе Саратова 04.04.2021 Володин потребовал изменить подход к реализации проектов в Саратове 04.04.2021 Женщина получила ожоги на пожаре в Марксе 04.04.2021