В Саратовской области еще четверо человек скончались от коронавируса. Об этом сообщает федеральный штаб.

Общее число жертв новой инфекции в регионе достигло 834.

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