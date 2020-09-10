Сегодня, 10 сентября, в Саратов поступили еще четыре троллейбуса из Москвы. Об этом сообщили в мэрии.

Механики Ленинского троллейбусного депо проверят транспорт, также пройдет его дезинфекция и обкатка, после чего он выйдет на линию.

Напомним, при содействии председателя ГД Вячеслава Володина с правительством столице Саратов получит 80 троллейбусов — низкопольных, современных, с кондиционером, светодиодным освещением, камерами видеонаблюдения.

Первая партия прибыла в город 1 сентября, до конца месяца ожидается поставка остального электротранспорта.