Домой Рубрики Новости Саратова Еще два дома в Саратове признаны аварийными РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Еще два дома в Саратове признаны аварийными По Новости Саратова - 06.02.2022 153 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Еще два дома в Октябрьском районе Саратова признали аварийными. Речь о постройке на Мичурина 41 А — ее расселят, до 1 февраля реконструируют. Пятый корпус на Советской 3/5 признали авармйным, его снесут до 1 февраля 2024 года. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА От коронавируса скончался 35-летний саратовец Председатель ГД сообщил о законе, который защитит граждан от мошенников В 24 районах Саратовской области продолжает идти снег ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ От коронавируса скончался 35-летний саратовец Новости Саратова - 06.02.2022 0 В Саратовской области коронавирус унес жизнь еще семерых человек. Скончались четверо женщин и трое мужчин в возрасте от 35 до 85 лет. Погибший от коронавируса 35-летний... Председатель ГД сообщил о законе, который защитит граждан от мошенников 06.02.2022 В 24 районах Саратовской области продолжает идти снег 06.02.2022 Под Саратовом полыхал пивзавод 06.02.2022 Зафиксирован 1621 случай коронавируса в Саратовской области 06.02.2022