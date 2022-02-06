Еще два дома в Октябрьском районе Саратова признали аварийными.

Речь о постройке на Мичурина 41 А — ее расселят, до 1 февраля реконструируют.

Пятый корпус на Советской 3/5 признали авармйным, его снесут до 1 февраля 2024 года.