Еще два саратовских предприятия — ООО «Глория Маркет» и ООО «Мидгард» вступили в нацпроект «Производительность труда», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным.

«Производительность труда»: саратовские предприятия торговли вступают в нацпроект

Повышать эффективность рабочих процессов с государственной поддержкой начнут еще два саратовских предприятия торговли — ООО «Глория Маркет» и ООО «Мидгард».

Первое из них включает 17 продуктовых магазинов формата «у дома», расположенных на территории Энгельсского района. Второе — сеть магазинов, ассортимент которых насчитывает более 10 тысяч наименований товаров разных категорий: бакалея, кондитерские изделия, соления, консервы, бытовая химия. На сегодняшний день в Саратове функционируют 28 магазинов в формате «у дома».

При поддержке экспертов Регионального центра компетенций организации могут использовать в своей работе инструменты бережливого производства, которые помогут улучшить торгово-технологические процессы, что в последствие может повлиять на рост продаж и качество обслуживания потребителей. Экспертная поддержка участникам национального проекта предоставляется на безвозмездной основе.

Напомним, предприятия торговли получили возможность стать участниками национального проекта в апреле текущего года благодаря корректировкам, принятым правительством РФ.

Всего в настоящее время участниками нацпроекта «Производительность труда» являются 72 саратовских предприятий — промышленные компании, организации АПК, транспорта и строительства.

Его участниками могут стать предприятия региона базовой несырьевой отрасли, в том числе торговли и имеющие годовую выручку не менее 400 миллионов рублей. Для участия необходимо подать заявку на сайте «производительность.рф» или обратиться по телефону Фонда развития промышленности Саратовской области: (8452) 24-44-00.