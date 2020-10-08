В Саратов из Москвы прибыли еще два троллейбуса. Об этом сообщили в мэрии.

На сегодняшний день в Ленинском депо находятся 75 троллейбусов, каждый из которых проходит обязательную дезинфекцию и технический осмотр.

Устанавливают систему ГЛОНАСС и вносят данные о маршруте.

Напомним, при содействии председателя ГД Вячеслава Володина с правительством Москвы достигнута договоренность о передаче Саратову 80 единиц электротранспорта. Последние пять прибудут на следующей неделе.

Они низкопольные, современного образца, с кондиционерами, светодиодным освещением и камерами видеонаблюдения.