В отношении генерального и исполнительного директора акционерного общества, возбуждено два уголовных дела о взятках. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

В период с 4 ноября 2017 года по 1 июня текущего года, генеральный директор, исполнительный директор и заместитель директора по логистике одного из акционерных обществ Саратова получили от коммерческого директора ООО частями взятку в общей сумме не менее 2 296 000 рублей.

За эти деньги компанию должны были выбрать в качестве покупателя макулатуры по постоянной неизменной цене.

Кроме того, в период с 28 мая 2017 года по 2 октября 2020 года те же должностные лица, получили от представителя другого общества с ограниченной ответственностью взятку в общей сумме не менее 1 190 500 рублей. За эти деньги компанию должны были отобрать в качестве покупателя отработанных металлических офсетных пластин.

Подозреваемые взяты под стражу. Вину они не признают. В отношении заместителя директора по логистике избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Он признал вину.

Выполняются следственные действия, направленные на закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.