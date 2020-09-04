Жертвами коронавируса стали еще два жителя Саратовской области. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Не стало 29-летнего мужчины, у которого появились симптомы новой инфекции на следующий день после возвращения из другого региона. У пациента было массивное поражение легких, развивался сепсис, были тромбоэмболические осложнения, артериальная гипертензия, экзогенно-конституционное ожирение. Его подключили к аппарату ИВЛ, проводили комплексную интенсивную терапию. 12 дней мужчина провел в стационаре, восемь из которых был подключен к аппарату, но спасти его не удалось.

Новая инфекция унесла жизнь и 61-летнего гражданина, у которого была двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелого течения, артериальная гипертензия, экзогенно-конституциональное ожирение. Он провел пять суток в стационаре, два дня был подключен к аппарату ИВЛ, но несмотря на все лечебные мероприятия, прогрессировала дыхательная, полиорганная недостаточность и мужчина скончался.