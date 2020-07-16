Сотрудники «КВС» разыскивают владельцев двух автомобилей, припарковавших свои машины над водопроводом. Сообщает пресс-служба предприятия.

Автомобили с саратовскими номерами Opel Р212ЕС и Datsun — В636МВ стоят рядом с домом по проспекту Энтузиастов, 10А. Рядом с местом парковки запланированы работы по ремонту водовода и машины мешают подогнать экскаватор для вскрышных работ.

Владельцев машин просят связаться с контакт-центром ООО «КВС» по телефону — +7-8452-32-00-00.

Напомним, сегодня утром коммунальщики не смогли приступить к работам из-за легковушки припаркованной на проспекте 50 лет Октября.