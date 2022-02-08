В двух школах Саратова со среды 9 февраля продлевается карантин.

В пресс-службе мэрии областного центра это объяснили превышением 20%-го эпидемиологического порога по ОРВИ среди саратовских учеников.

С завтрашнего дня дома остаются учащиеся школы №59 и Лицея прикладных наук.

Частично приступают к занятиям гимназии №3, №58, лицей №50, школы №5,№ 8, №10,№ 38,№ 40,№ 60,№ 106, школа села Клещевка.

Полностью выходят с карантина с 9-го февраля общеобразовательные учебные заведения №48, №66 и Физико-технический лицей.