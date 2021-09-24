Домой Рубрики Новости Саратова Еще две улицы Саратова остались без воды до вечера РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Еще две улицы Саратова остались без воды до вечера По Новости Саратова - 24.09.2021 92 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 24 сентября, из-за сварочных работ на трубах несколько улиц Саратова останутся без воды до вечера. Об этом сообщает пресс-служба ОО «КВС». До 18:00 без воды будут дома на улице Артиллерийская, 10-24 по четной стороне, Навашина, 26,28,30. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовских предпринимателей ждет еще один мастер-класс по деловым переговорам Жители поселка Юбилейный в Саратове по пять часов в очереди ждут прием у врача Председатель комитета по туризму Виктория Бородянская пригласила посетить парк Покорителей космоса ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовских предпринимателей ждет еще один мастер-класс по деловым переговорам Новости Саратова - 24.09.2021 0 Саратовский центр "Мой бизнес" организует лекцию для предпринимателей, на которой можно будет бесплатно освоить азы переговорного мастерства. Спикер мероприятия Светлана Воронкова - руководитель тренингового центра... Жители поселка Юбилейный в Саратове по пять часов в очереди ждут... 24.09.2021 Председатель комитета по туризму Виктория Бородянская пригласила посетить парк Покорителей космоса 24.09.2021 Жители Саратова под дождем стоят в огромной очереди на маршрутку 24.09.2021 Студенты ПИУ РАНХиГС в составе делегации приняли участие в программе Международного... 24.09.2021