Сегодня, 24 сентября, из-за сварочных работ на трубах несколько улиц Саратова останутся без воды до вечера. Об этом сообщает пресс-служба ОО «КВС».

До 18:00 без воды будут дома на улице Артиллерийская, 10-24 по четной стороне, Навашина, 26,28,30.