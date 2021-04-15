Домой Рубрики Новости Саратова Еще две женщины в Саратовской области скончались от коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Еще две женщины в Саратовской области скончались от коронавируса По Новости Саратова - 15.04.2021 108 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратовской области еще двое женщин скончались от коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона. Не стало гражданок, которым было 46 и 62 года. Общее число смертей в регионе достигло 883. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Исаев объявил общегородской субботник Парк покорителей космоса в Энгельсском районе посетило около 50 тыс человек Более 1,7 тысяч сотрудников Саратовского региона Приволжской железной дороги сделали прививку от COVID-19 ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Исаев объявил общегородской субботник Новости Саратова - 15.04.2021 0 Мэр Саратова Михаил Исаев призвал местных жителей принять участие в субботнике. - В Саратове активно идут работы по благоустройству: коммунальные службы проводят уборку центральных магистралей... Парк покорителей космоса в Энгельсском районе посетило около 50 тыс человек 15.04.2021 Более 1,7 тысяч сотрудников Саратовского региона Приволжской железной дороги сделали прививку... 15.04.2021 Щелканова: Открытие Парка покорителей космоса выходит далеко за рамки регионального масштаба 15.04.2021 Регоператор: складирование веток в контейнеры приводит к поломке техники и нарушению... 15.04.2021