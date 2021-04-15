В Саратовской области еще двое женщин скончались от коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона.

Не стало гражданок, которым было 46 и 62 года.

Общее число смертей в регионе достигло 883.

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