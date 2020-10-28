Сегодня, 28 октября, еще две жительницы Саратовской области скончались от коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона.

Не стало 63-летней женщины, которая остро заболела, с повышением температуры, кашлем, одышкой. Она лечилась амбулаторно под наблюдением участкового. Ей сделали КТ, выявили двустороннюю пневмонию. На третьи сутки ей стало хуже, “скорая” отвезла ее в тяжелом состоянии в стационар. Она пробыла там пять дней, трое суток на аппарате ИВЛ, куда ее перевели в связи с ухудшением. У нее остановилось кровообращение. Пациентка страдала артериальной гипертензией, ИБС, атеросклеротическим кардиосклерозом.

Болезнь не смогла победить 75-летняя женщина, 16 дней ее беспокоила слабость, повышенная температура, кашель. Она лечилась дома под наблюдением участкового, пила антибактериальные, противовирусные, противовоспалительные препараты. Пенсионерка отказалась ложиться в больницу. На КТ у нее нашли двустороннюю вирусную пневмонию. И снова гражданка не захотела отправиться в стационар. Она скончалась из-за новой инфекции, осложненной дыхательной недостаточностью. Также страдала артериальной гипертензией, ишемией головного мозга.