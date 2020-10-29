В Саратовской области на сегодняшний день, 29 октября, еще двое человек скончались от коронавируса.

Не стало 64-летней гражданки, которая поступила на лечение в ковидный госпиталь в крайне тяжелом состоянии. Ей стало хуже, поэтому на третий день пребывания пациентку подключили к аппарату ИВЛ. Полиорганная недостаточность нарастала, у нее остановилось кровообращение. Она провела три дня в больнице. Также страдала сахарным диабетом, артериальной гипертензией, атеросклерозом аорты, коронарных сосудов, ишемической болезнью сердца.

Недуг не смогла победить 81-летняя женщина. У нее повысилась температура, появился кашель, но она лечилась дома. К врачу не обращалась, скорую помощь не вызывала.

Патологоанатомическое исследование показало, что смерть наступила от коронавирусной инфекции, осложнившейся отеком легких.

Гражданка также страдала артериальной гипертензией, хронической ишемией головного мозга, ишемической болезнью сердца.