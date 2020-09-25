В Саратовской области еще две местных жительницы умерли из-за коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона.

73-летняя женщина на четвертые сутки заболевания вызвала «скорую» и ее доставили в специализированный стационар. У нее подтвердилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

Гражданке оказывали комплексное интенсивное лечение, респираторную поддержку с использованием прон-позиции. Ее смерть наступила от эндогненной интоксикации, отека легких и декомпенсации хронической сердечно-сосудистой недостаточности.

Она провела 16 суток в больнице, 11 из них была подключена к аппарату ИВЛ. Страдала ИБС, атеросклеротическим кардиосклерозом, артериальной гипертензией, сахарным диабетом, диабетической нефропатией.

59-летнюю пациентку лечили в хирургическом отделении городской больницы по поводу флегмоны стопы. В связи с положительным тестом на коронавирус ее перевели в стационар. Обследование показало, что у женщины есть двустороннее поражение легких.

Она провела шесть суток в стационаре, двое из которых была подключена к аппарату ИВЛ. Страдала ИБС, атеросклеротическим кардиосклерозом, артериальной гипертензией, сахарным диабетом, ангиопатией нижних конечностей, хронической почечной недостаточностью.

Несмотря на помощь врачей, ее состояние оставалось крайне тяжелым с отрицательной динамикой. Гражданка не смогла победить недуг.