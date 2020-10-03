За сутки еще двое жителей Саратовской области скончались от коронавируса, общее число жертв новой инфекции составило 109. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Не стало 74-летнего мужчины, который страдал ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, диабетическим и атеросклеротическим поражением сосудов. Он провел 12 суток в стационаре, десять из них на аппарате ИВЛ.

В инфекционном отделении городской больницы 26 дней находилась 59-летняя женщина с подозрением на внутрибрюшную гематому. Ее перевели в специализированный стационар с койками для больных коронавирусом. Состояние пациентки оставалось тяжелым, она провела двое суток на аппарате ИВЛ. Три дня врачи боролись за жизнь больной, но это оказалось безуспешно.

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