На сегодняшний день, 22 октября, в Саратовской области еще двое мужчин скончались от коронавируса. Об этом сообщил и.о. заместителя министра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер на брифинге в минздраве.

Не стало 69-летнего мужчины, на пятые сутки пребывания в стационаре его состояние ухудшилось. Его перевели в отделение интенсивной терапии, где он пробыл восемь дней, трое суток на ИВЛ. Спасти его жизнь не удалось.

Болезнь не смог победить 64-летний пациент, который лечился в ковидном госпитале, его легкие были поражены на 92 процента, спасти гражданина не удалось. Он четыре дня был подключен к аппарату ИВЛ.

Оба имели сопутствующие заболевания.

Теперь общее число жертв коронавируса в Саратовской области достигло 145.