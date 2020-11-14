Домой Рубрики Новости Саратова Еще двое жителей Саратовской области скончались от коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Еще двое жителей Саратовской области скончались от коронавируса По Новости Саратова - 14.11.2020 97 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 14 ноября, в Саратовской области зафиксирована смерть еще двоих человек от коронавируса, по данным федерального оперативного штаба. Общее число жертв covid-19 в регионе достигло 185. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Ирина Седова: у школьников должно быть максимум три онлайн-урока Четырехмесячный ребенок и девушка пострадали в столкновении иномарок в Саратове Рецидивист украл у саратовца 48 тыс рублей через его телефон ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Ирина Седова: у школьников должно быть максимум три онлайн-урока Новости Саратова - 14.11.2020 0 Зампред правительства Саратовской области Ирина Седова рассказала о своей встрече с представителями сообщества «Родительский надзор» в аккаунте в соцсети Instagram. Напомним, что ученики 6-11... Четырехмесячный ребенок и девушка пострадали в столкновении иномарок в Саратове 14.11.2020 Рецидивист украл у саратовца 48 тыс рублей через его телефон 14.11.2020 Вячеслава Орлова ищут в Татищево 14.11.2020 Инновационный Центр обработки данных может появится в 2021 году в Балаково 14.11.2020