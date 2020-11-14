Сегодня, 14 ноября, в Саратовской области зафиксирована смерть еще двоих человек от коронавируса, по данным федерального оперативного штаба.

Общее число жертв covid-19 в регионе достигло 185.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here