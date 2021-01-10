Домой Рубрики Новости Саратова Еще двое жителей Саратовской области скончались от коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Еще двое жителей Саратовской области скончались от коронавируса По Новости Саратова - 10.01.2021 210 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратовской области еще двое человек скончались из-за коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона. Всего из-за новой инфекции в регионе не стало 442 человек. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Радаев пригрозил Стрельникову увольнением за привлечение учителей к уборке снега в Парке покорителей космоса Женщина и мужчина в Саратовской области скончались от коронавируса Саратовская область закупит 250 автомобилей для выездов врачей к пациентам ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Радаев пригрозил Стрельникову увольнением за привлечение учителей к уборке снега в... Новости Саратова - 10.01.2021 0 Губернатор Саратовской области Валерий Радаев пригрозил главе Энгельсского района Алексею Стрельникову увольнением за привлечение учителей к уборке снега в Парке покорителей космоса. Еще один такой... Женщина и мужчина в Саратовской области скончались от коронавируса 10.01.2021 Саратовская область закупит 250 автомобилей для выездов врачей к пациентам 10.01.2021 Еще двое жителей Саратовской области скончались от коронавируса 10.01.2021 В Саратове в жилой дом попала ракета 10.01.2021