В Саратовской области еще двое человек скончались из-за коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона.

Всего из-за новой инфекции в регионе не стало 442 человек.

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