На сегодняшний день, 1 октября, еще двое человек в Саратовской области скончались от коронавируса, общее количество жертв новой инфекции достигло 105.

Не стало 71-летнего мужчины, который лечился сам и поступил в больницу на пятый день заболевания. Его доставила «скорая помощь» в тяжелом состоянии с одышкой, общей слабостью. Мужчину обследовали, провели комплексное интенсивное лечение, респираторную поддержку. Течение коронавирусной инфекции осложнилось двусторонней серозно-гнойной пневмонией, гидротораксом, отеком легких, декомпенсацией сердечно-сосудистой недостаточности. Он провел в реанимации четыре дня, столько же был подключен к аппарату ИВЛ. Он страдал ишемической болезнью сердца, хроническим панкреатитом, эндокринными нарушениями.

Болезнь не смогла победить 52-летняя женщина, которая две недели лечилась амбулаторно.

После компьютерной томографии органов грудной клетки выявилось поражение легочной ткани на 70 процентов, ее госпитализировали в специализированный стационар. Из-за нарастающей дыхательной недостаточности ей делали неинвазивную, а потом инвазивную искусственную вентиляцию легких.

Пациентка страдала сахарным диабетом, у нее были проблемы с почками и избыток массы тела. Восемь дней была в стационаре, два из которых на аппарате ИВЛ.

Несмотря на лечение, спасти ее не удалось.