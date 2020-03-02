В Саратовской области снова при загадочных обстоятельствах умер мужчина. Об этом сообщает СУ СКР.

По данным следствия, 29 февраля 50-летний житель Балакова ушел из дома и не вернулся. На следующий день родственники отправились на поиски и обнаружили его труп возле дома на улице Дорожная.

Внешне признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено. Сейчас эксперты устанавливают точную причину смерти балаковца.

Напомним, что в начале месяца по нашему региону «прокатилась» череда необъяснимых смертей. Последний раз такой случай случился в Новобурасском районе, где родственник фермера приехал в хозяйства передать сторожам продукты и обнаружил их мертвыми.