В Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина о занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Это 38-летний житель Ленинградской области, в настоящее время находящийся в одном из учреждений УФСИН России по Саратовской области. Расследование показало, что с 2013 года мужчина получил статус «вора в законе» и использует его для организации преступной деятельности.

Он частично признал свою вину, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее саратовский суд вынес приговор Сергею Асатряну, по той же статье. Он был известен в криминальной среде как «Осетрина младший», за что получил восемь лет лишения свободы.