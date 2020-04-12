На пограничном пункте с Саратовской областью «Таскала» выявлен еще один случай заражения covid-19. Об этом сообщает ИА «Мой Город» со ссылкой на главного санврача ЗКО Мухамгали Арыспаева.

Так, 11 и 12 апреля было зарегистрировано два случая заболевания коронавирусом. Оба пациента — вахтовики. Мужчины работают в Москве. Ехали через Саратов с Уральск через другие города и могли заразить множество попутчиков. На границе у них обнаружили симптомы нового вируса и госпитализировали.

Нового заболевшего госпитализировали в провизорной госпиталь Кумыска, где у него взяли биоматериал на covid-19. Результат теста оказался положительным.