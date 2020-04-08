Житель Хвалынского района Саратовской области нашел человеческие кости на своем приусадебном участке, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Вчера, 7 апреля, житель села Подлесное осматривал свой участок, расположенный на склоне холма. Он хотел оценить масштабы оползня, образовавшегося после зимы. Среди сползшего пласта земли он увидел человеческие кости и вызвал полицию.

В настоящее время проводится экспертиз найденного скелета. Ведется проверка.

Напомним, вчера же скелет человека у себя во дворе обнаружил житель Вольска.