Коронавирус унес жизнь еще одного жителя Саратовской области, 49-летнего мужчины. Об этом сообщили в минздраве.

Мужчина получал в специализированном стационаре всю необходимую этиотропную, патогенетическую и симптоматическую терапию в течении двух недель, трое суток был подключен к аппарату ИВЛ.

Массивное поражение легких, дыхательная недостаточность и эндогенная интоксикация привели к необратимым изменениям органов привели к тому, что он скончался.

Пациент также страдал артериальной гипертензией, хронической ишемией головного мозга.