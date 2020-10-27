Коронавирус унес жизнь еще одного пенсионера из Саратовской области. Об этом сообщили в минздраве региона.

63-летнего мужчину госпитализировали с признаками пневмонии в состоянии средней тяжести. Ему становилось хуже, поэтому на третий день пребывания в учреждении его перевели в реанимацию. Он провел восемь дней на аппарате ИВЛ.

Несмотря на все усилия врачей, у него нарастала полиорганная недостаточность. Гражданин также страдал бронхиальной астмой, артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца, атеросклерозом коронарных и мозговых артерий.

Общее число жертв новой инфекции в регионе достигло 150.