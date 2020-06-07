В Саратовской области, сегодня произошла ещё одна авария, где пострадали дети. Об этом сообщает пресс-служба региональной госавтоинпекции.

Сегодня, около двух часов дня, на трассе Вольск — Черкасское на 27 километре дороги 37-летний водитель, управляя Renault Sandero решил обогнать авто. Автолюбитель не убедился в безопасности маневра и столкнулся с движущимся в попутном направление ВАЗ -2110. В результате столкновения обе машины перевернулись и оказали в кювете. За рулем отечественного авто ехал 63-летний мужчина, в машине также находились шестилетний мальчик, девочка возраст, которой всего один месяц и 33-летняя женщина. Пострадавших от травм детей госпитализировали прибывшие на место ДТП медики, потерпевшая девушка с телесными повреждениями находится на амбулаторном лечении. В больницу отправился и 33-летний водитель иномарки. Подробности происшествия выясняются.

Напомним, сегодня утром под Саратовом в аварии пострадал девятимесячный малыш.