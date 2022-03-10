Из-за сильных снегопадов в саратовской области спасатели продолжают эвакуировать застрявших в снежных заносах автомобилистов. Этим поделился в своем телеграм-канале председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

— Несколько вызовов было ночью. Сегодня днем помощь понадобилась женщине, которая застряла у села Надеждинка в Пугачевском районе. Специалисты доставили жительницу до ближайшего пункта жизнеобеспечения. Медицинская помощь ей не понадобилась, — пишет Бусаргин.

По прогнозу синоптиков, осадки продолжатся и завтра. Он призвал жителей по возможности отказаться от использования личного транспорта в период непогоды, особенно для дальних поездок.

На данный момент аналогичные сигналы поступают из Ершовского, Энгельсского, Вольского и Новоузенского районов. На местах уже работают спасатели.