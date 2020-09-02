Вчера, 1 сентября, произошел второй несчастный случай с выпадением девочки из окна, сообщает прокуратура по Саратовской области.

В Кировском районе 17-летняя студентка саратовского колледжа выпала с третьего этажа жилого дома. Прокуратура взялась за проверку данного инцидента.

Напомним, это уже второй подобный случай за вчерашний день. Так, из окна в Энгельсе вчера вывалился семилетний мальчик, который доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Прокуратура проверит условия жизни и воспитания двух несовершеннолетних и выяснит обстоятельства произошедшего.