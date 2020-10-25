Число умерших от новой коронавирусной инфекции в Саратовской области выросло до 149 человек, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

От болезни скончалась 67-летняя женщина. Она была госпитализирована с двусторонней пневмонией и острым инфарктом миокарда, который серьезно осложнил состояние пациентки. Шесть дней женщина провела в госпитале, два дня из которых – на аппарате искусственной вентиляции легких. Все это время у больной нарастала дыхательная, сердечно-сосудистая и почечная недостаточность. Не смотря на все усилия врачей, спасти пациентку не удалось.

При жизни она страдала повышенным давлением, сахарным диабетом и желчекаменной болезнью.