В апреле зоны охраны появились у объекта культурного наследия регионального значения «Здание административное», который находится под Саратовом, в Балакове на улице Заовражная, 13.

По сведениям краеведов, практически одновременно были построены три здания на этой территории. Их возвели для сотрудников элеватора в 1910-ых годах. Однако по назначению не использовались.

Теперь здесь запрещено строительство, устройство нестационарных строений, мусоросборников, вышек сотовой связи, а также установка на фасаде кондиционеров и антенн.

На территории рядом возможно строительство, но высота новых зданий может достигать 15 или 20 метров до верхней отметки кровли. Кроме того, новые дома должны быть стилизованы под историческую застройку.

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