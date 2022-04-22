В апреле зоны охраны появились у объекта культурного наследия регионального значения «Здание административное», который находится под Саратовом, в Балакове на улице Заовражная, 13.

По сведениям краеведов, практически одновременно были построены три здания на этой территории. Их возвели для сотрудников элеватора в 1910-ых годах. Однако по назначению не использовались.

Теперь здесь запрещено строительство, устройство нестационарных строений, мусоросборников, вышек сотовой связи, а также установка на фасаде кондиционеров и антенн.

На территории рядом возможно строительство, но высота новых зданий может достигать 15 или 20 метров до верхней отметки кровли. Кроме того, новые дома должны быть стилизованы под историческую застройку.