Медики обследовали на короновирус еще одного жителя Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Как следует из пресс-релиза, размещенного на сайте ведомства, в январе 2020 года в Саратовской области анализа на РНК вирусы сдали трое человек. Все всех случаях получен отрицательный результате. У двух человек подтвержден диагноз ОРВИ, у одного — грипп.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о госпитализации 20-летней студентки Саратовской консерватории из Китая, которая на каникулы ездила к родственникам домой. В середине недели сообщалось о том, что на коронавирус проверялась жительница Энгельса.

Эпидемия ранее неизвестного вируса вспыхнула в городе-побратиме Саратове, китайском Ухане около месяца назад. Власти Саратова не собираются в этой связи прерывать культурные и экономические контакты с побратимом. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил доработать региональный план по борьбе с вирусными инфекциями с учетом новой угрозы.

По некоторым данным, вакцину от нового вируса разрабатывают ученые саратовского института «Микроб».