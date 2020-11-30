На сегодняшнем брифинге в минздраве начальник отдела министерства образования области Елена Темникова рассказала о закрытии школ.

К уже отправленным десяти образовательным учреждениям в десяти районах региона из-за коронавируса добавилось еще одно. На дистанционку перевели 25 классов в 17 школах, по этой же причине дети не посещают детсады в Екатериновском и Марксовском районах.

Из-за ОРВИ закрыты четыре школы в Екатериновском, Перелюбском, Петровском районах Саратовской области, 45 классов в 19 школах. А также четыре детсада в Романовском, Энгельсском и Самойловском районах.

В восьми вузах на дистанционном обучении находятся 117 групп, дистанционно получают знания студенты СГУ.