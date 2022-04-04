Расширился федеральный перечень системообразующих организаций. Об этом заявил председатель регионального правительства Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.
Так, в перечень данных организаций добавили еще пять компаний из Саратовской области:
— ООО «СТАММ»;
— ООО «Завод автономных источников тока»;
— «Епк Саратов»;
— ООО «ЕПК-Бренко Подшипниковая компания»;
— ООО «НПП «Инжект».
— Кроме того, Министерством промышленности и торговли РФ одобрено включение в вышеуказанный перечень еще 6 саратовских организаций. Данный вопрос будет рассматривать Правительственная комиссия, — заявил политик.