Расширился федеральный перечень системообразующих организаций. Об этом заявил председатель регионального правительства Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

Так, в перечень данных организаций добавили еще пять компаний из Саратовской области:

— ООО «СТАММ»;

— ООО «Завод автономных источников тока»;

— «Епк Саратов»;

— ООО «ЕПК-Бренко Подшипниковая компания»;

— ООО «НПП «Инжект».

— Кроме того, Министерством промышленности и торговли РФ одобрено включение в вышеуказанный перечень еще 6 саратовских организаций. Данный вопрос будет рассматривать Правительственная комиссия, — заявил политик.