За сутки еще пятеро жителей Саратовской области скончались от коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона.

Не стало 58-летней женщины, страдающей гепатитом и ВИЧ, при поступлении в больницу КТ показало у нее стопроцентное поражение легких. Она провела 50 дней в стационаре.

Болезнь унесла жизнь 65-летнего и 70-летнего мужчины, страдавших артериальной гипертензией, 70-летнего гражданина, который перенес инфаркт миокарда и 76-летнего пациента с ишемической болезнью сердца и хронической ишемией головного мозга.