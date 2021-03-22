Семеро жителей Саратовской области скончались от коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона.

Не стало трех женщин и четырех мужчин в возрасте от 55 до 74 лет.

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