Домой Рубрики Новости Саратова Еще семеро жителей Саратовской области скончались от коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Еще семеро жителей Саратовской области скончались от коронавируса По Новости Саратова - 22.03.2021 260 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Семеро жителей Саратовской области скончались от коронавируса. Об этом сообщили в минздраве региона. Не стало трех женщин и четырех мужчин в возрасте от 55 до 74 лет. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Воробьев: Спикер госдумы является ориентиром для депутатов всех уровней Директора школы в Красноармейске оштрафовали за драку учеников Исаев поручил как можно быстрее вернуть воду жителям после отключения в среду ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Воробьев: Спикер госдумы является ориентиром для депутатов всех уровней Новости Саратова - 22.03.2021 0 На прошлой неделе состоялось заседание партийного актива «Единой России» в Саратове. На нем выступил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Он напомнил о том курсе,... Директора школы в Красноармейске оштрафовали за драку учеников 22.03.2021 Исаев поручил как можно быстрее вернуть воду жителям после отключения в... 22.03.2021 В квартире на Лисина полыхали вещи 22.03.2021 В субботу в Саратове на час отключат свет 22.03.2021