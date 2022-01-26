Домой Рубрики Новости Саратова Еще шесть человек в Саратовской области скончались от коронавируса РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Еще шесть человек в Саратовской области скончались от коронавируса По Новости Саратова - 26.01.2022 51 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратовской области еще шесть человек скончались от коронавируса. Это четверо женщин и двое мужчин в возрасте от 51 до 89 лет. Всего от новой инфекции скончались 5308 человек. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА 98% школ Саратовской области продолжают обучение в очном формате Саратовец получил срок за изнасилование бывшей Панков: Инициатива Володина поможет сиротам решить квартирный вопрос ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ 98% школ Саратовской области продолжают обучение в очном формате Новости Саратова - 26.01.2022 0 На сегодняшний день в Саратовской области нет школ, полностью закрытых из-за коронавирусной инфекции. Из-за ОРВИ и гриппа приостановлены очные занятия в 25 школах региона. На... Саратовец получил срок за изнасилование бывшей 26.01.2022 Панков: Инициатива Володина поможет сиротам решить квартирный вопрос 26.01.2022 Исаев поручил чиновникам разобраться с затоплением канализацией на Улешах 26.01.2022 Еще шесть человек в Саратовской области скончались от коронавируса 26.01.2022