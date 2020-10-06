Сегодня, 6 октября, в Саратов доставили еще шесть единиц электротранспорта. Об этом сообщили в мэрии.

На сегодняшний день в Ленинском депо находятся 73 троллейбуса, которые поступили в город в рамках перехода столицы на электробусы.

Сейчас транспорт проходит дезинфекцию, после чего инженеры и механики проведут повторный техосмотр, установят систему ГЛОНАСС, адаптируют электронику под городские маршруты.

Напомним, при содействии спикера ГД Вячеслава Володина с правительством Москвы достигнута договоренность о передаче Саратову 80 троллейбусов. Они низкопольные, современные, с кондиционерами, светодиодным освещением и камерами видеонаблюдения, у многих есть автономный ход.