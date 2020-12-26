Сегодня, 26 декабря, стало известно о смерти шестерых жителей Саратовской области из-за коронавируса. Об этом сообщили в оперштабе.

Общее число жертв новой инфекции достигло 388.

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